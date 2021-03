Medewerkers van Plenchi di Trabou en Krusada

Kralendijk – Het project ‘Warda mi Rin’ breidt het aantal sociale werkplekken bij Krusada uit. Meer personen met een fysieke of verstandelijke beperking kunnen ervaring opdoen in verschillende werkgebieden.

Plenchi di Trabou en Krusada werken samen aan het programma ‘Warda mi Rin’. Dit programma zorgt voor vier extra werkplekken. ‘Warda mi Rin’ biedt hulp en ondersteuning aan personen met een fysieke of verstandelijke beperking op het werk.

Door het programma ‘Warda mi Rin’ gaan personen met een fysieke of verstandelijke beperking zich veilig voelen op het werk. Zo worden mensen beschermd die zichzelf niet kunnen beschermen.

‘Warda mi Rin’ had ruimte voor acht arbeidsplekken, maar per 1 januari 2021 zijn deze uitgebreid naar twaalf. De werknemers kunnen hier in vier verschillende afdelingen aan de slag.

Er wordt gewerkt in de keuken, de winkel, in de greenhouse en bij inpakken en distributie.