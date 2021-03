12 Gedeeld

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Ter versterking van het verpleeghuis, Kas di Kuido, zijn wij op korte termijn op zoek naar: Twee ziekenverzorgende met psychogeriatrische affiniteit.

Ziekenverzorgende A

In de functie van Ziekenverzorgende A verricht je verzorgende en ADL activiteiten en enkele eenvoudige verpleegtechnische handelingen. Je bent hulpvaardig, tactvol en hebt een hoge dosis van inlevingsvermogen.

Dit ga je doen

Je begeleidt cliënten bij ADL-activiteiten en voert verzorgende handelingen uit.

Je verstrekt medicatie en serveert voedsel en dranken.

Je verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen en signaleert veranderingen in de toestand van de patiënt.

Je biedt begeleiding aan patiënten en verstrekt informatie aan de patiënten of hun familieleden.

Je voert huishoudelijke werkzaamheden uit, signaleert en rapporteert bijzonderheden in de patiëntsituatie.

Je stimuleert de zelfredzaamheid/-regie van de patiënt.

Dit bieden we je

Wij bieden een boeiende baan in een dynamische en unieke zorgorganisatie met een prettige (leer)omgeving. Je bouwt een carrière op met ons.

Wij leiden je op, begeleiden je en ondersteunen je waar mogelijk.

Fundashon Mariadal kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en de mogelijkheid van pensioenopbouw.

De functie van Ziekenverzorgende A is ingedeeld in functiegroep 30 met een salaris van minimaal $ 1.826,- en maximaal $ 2.499,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis een cursus Papiaments volgen.

Woon je niet in Bonaire, dan vergoeden wij de tickets en de verhuizing. Fundashon Mariadal zorgt in de eerste twee maanden voor huisvesting.

Dit neem je mee

Voor deze functie zoeken wij een ervaren Ziekenverzorgende die zelfstandig, integer, betrouwbaar en een teamplayer is.

Je hebt een relevante opleiding verzorging op MBO-3 niveau of vergelijkbaar.

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Ervaring binnen een zorginstelling is een pré.

En ook belangrijk

Je kunt gemakkelijk mondeling en schriftelijk informatie verstrekken aan patiënten, hun familie en aan andere medewerkers.

Je beheerst het Nederlands, Engels en Spaans. Papiaments is een pré.

Je bent representatief en kunt systematisch en gestructureerd werken.

Je hebt gevoel voor het menselijk lichaam bij het observeren van de patiënten.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlies Nicolai-Moes (HR Adviseur) via [email protected]

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 26 maart 2021 te sturen aan: [email protected]

We zullen na de sluitingsdatum contact met je opnemen.