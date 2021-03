KRALENDIJK- Met de Paasdagen kamperen op de stranden van Bonaire, is voor het tweede jaar op rij niet mogelijk.

Gezaghebber Rijna besloot tot de maatregel na een sterke toename van het aantal besmettingen met het Coronavirus de afgelopen week.

Met de familie kamperen op het strand is een echte paastraditie op het eiland. Ook vorig jaar was het kamperen, in het kader van de Coronapreventie, niet toegestaan.