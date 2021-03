Vacature Planner A Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De functie van Planner A is ondergebracht bij het Bureau Capaticiteit & Mobiliteit (centraal roosterbureau). Fundashon Mariadal is sinds enkele jaren overgegaan naar een centrale roosterplanning. Het roosterbureau is onderdeel van de afdeling Human Resources.

In verband met een tijdelijke vervanging voor zes maanden zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Planner A

In deze tijdelijke functie maak je de roosters voor een deel van de organisatie. Dit doe je volgens de hiervoor opgestelde normen. Verder help je de teams en de teamcoördinatoren bij uitdagingen op het gebied van de personeelsplanning. Je bent zelfstandig, denkt oplossingsgericht en je werkt nauwkeurig.

Dit ga je doen

Je draagt bij aan de (verdere) ontwikkeling van het roosteren en het roosterbeleid binnen Fundashon Mariadal.

Je ondersteunt de zelfsturende teams of teamcoördinatoren bij de roosterplanning.

Je stelt de roosters op van de toegewezen aandachtsgebieden.

Je stelt eenvoudige planningen op.

Je registreert, controleert en muteert gegevens en voert deze in de automatische systemen.

Je verstrekt informatie aan de medewerkers en teamcoördinatoren over de roosters, en verzuim- en vakantiedagen.

Dit bieden we je

Wij bieden een boeiende baan bij een dynamische en unieke zorgorganisatie in een prettige (leer)omgeving. Je bouwt een carrière op met ons.

Wij leiden je op, begeleiden je en ondersteunen je waar mogelijk om de kennis die je nog niet hebt te laten opdoen.

Fundashon Mariadal kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld en de mogelijkheid van pensioenopbouw.

De functie van Planner A is ingedeeld in functiegroep 30 met een salaris van minimaal $ 1.826,- en maximaal $ 2.499,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis een cursus Papiaments volgen.

Woon je niet in Bonaire, dan vergoeden wij de tickets en de verhuizing.

In de eerste twee maanden zorgt Fundashon Mariadal voor huisvesting.

Dit neem je mee

Voor deze functie zoeken wij een ervaren Planner die analytisch, integer, vlot, stressbestendig en een teamplayer is.

Je hebt een relevante administratieve of secretariele opleiding op MBO-3 niveau afgerond, met MBO denkniveau en aanvullende trainingen en/of cursussen.

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Ervaring of kennis van een geautomatiseerd roostersysteem is een pré.

Je hebt affiniteit met cijfers en je bent je een gesprekspartner voor de medewerkers en teamcoördinatoren.

En ook belangrijk

Je bent oplettend en hulpvaardig en je bent in staat om de sfeer te beïnvloeden.

Je beheerst de talen Nederlands, Engels en Spaans. Papiaments is een pré.

Je bent bereid om enthousiast met de geboden opleidingen en trainingen aan de slag te gaan.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Liana Francees – Silie (Teamleider BCM) via: [email protected]

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 26 maart 2021 te sturen aan het e-mailadres:

[email protected]. We zullen na de sluitingsdatum (26 maart 2021) contact met je opnemen.