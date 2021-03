Xander Schurink is directeur bij Hestia Cardiovascular Service Center en nauw betrokken bij de besprekingen op het eiland over meer en sneller testen. Foto: Hestia

KRALENDIJK- Het Nederlandse bedrijf Hestia, gaat -als alles loopt zoals gepland- Bonaire helpen zijn Covid testcapaciteiten enorm te verhogen.

Als onderdeel van de besprekingen die het bedrijf voert met onder andere het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), BonLab en Bonaire International Airport (BIA) wordt gewerkt aan de opzet van onder meer 6 teststraten op de luchthaven om daar aankomende passagiers te testen.

Door de dramatische verhoging van testcapaciteit zou in principe de verplichting van de antigeentest, vier uur vóór vertrek, kunnen komen te vervallen.

Toestemming

In het gesprek wat Bonaire.nu voert met Hestia directeur Xander Schurink, houdt hij nog wel wat slagen om de arm. “Eén en ander is wel afhankelijk van toestemming van de overheden”, legt hij uit.

De plannen zijn groot. Behalve het grootschalig testen op de luchthaven van Bonaire, is het de bedoeling dat er een groot PCR-test-apparaat wordt geplaatst bij BonLab. “Dat apparaat kan wel 380 PCR-tests per uur draaien”, zo legt Schurink uit. Tot nu toe is het vermogen tot het draaien van PCR-tests bij BonLab beperkt tot zo’n 10 per dag.

20 minuten

De ambitie is om aankomende passagiers op de internationale luchthaven van Bonaire (BIA) binnen 20 minuten te kunnen voorzien van een testuitslag. Het gaat dan om de zogenaamde antigeentest. “Dit werkt eigenlijk net als een soort zwangerschapstest”, legt Schurink uit.

Overigens is het testen bij aankomst vanuit overwegingen van veiligheid te verkiezen boven testen vóór vertrek. “Iemand kan het virus ook nog oplopen na het testen en tijdens de vlucht. Indien iemand wordt getest bij aankomst, weet je tenminste zeker dat deze bij binnenkomst niet besmet is met het virus.

Naast het testen op het vliegveld, wordt ook gewerkt aan mogelijkheden om testen af te nemen in de haven voor aankomende boten en jachten.

IT-platform

Volgens Schurink is het beschikken over een goed IT-platform eigenlijk net zo belangrijk als het hebben van de juiste testapparatuur. “Daar hebben wij, eigenlijk voorafgaand aan deze pandemie, al jaren aan gewerkt. Als je IT-systeem niet goed is, treden er vertragingen op in het proces”, aldus Schurink.

Door het juiste platform kunnen testsresultaten snel bekend zijn, terwijl er ook gegevens worden verzameld voor bijvoorbeeld de afdeling Publiek Gezondheid.

Groot

Hestia is één van de grootste commerciële testaanbieders in Nederland. Het bedrijf dat inmiddels zo’n 7 jaar bestaat heeft ongeveer 220 werknemers in dienst. Het bedrijf verricht onder meer testwerk voor de KLM en in de Jumbo Distributiecentra in Nederland.

