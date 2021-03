29 Gedeeld

Bekende journalist, Bòi Antoin, wordt gevaccineerd. Hoewel sommige een extra duwtje nodig hebben om zich te laten vaccineren, kunnen anderen niet wachten. Foto: OLB

KRALENDIJK- Verschillende mensen hebben bij Bonaire.nu geklaagd over het feit dat een aanzienlijk aantal niet-ingezetenen reeds zou zijn of wordt gevaccineerd, terwijl ingezetenen pas over één of meerdere weken een afspraak heeft gekregen voor de eerste prik.

“Het ergste is nog dat men zichzelf trots op Facebook zet, van ‘Kijk mij nou’, zegt één van de klagers.

Hoewel het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) eerder liet weten dat het alleen onder voorwaarden ook niet-ingezetenen zou vaccineren, zijn op Facebook inderdaad regelmatig voorbeelden te zien van niet ingezetenen, die al wel zijn gevaccineerd.

Exacte cijfers over het aantal mensen zonder sedula dat al wel is ingeënt zijn door het OLB tot zover niet verstrekt.

Snelheid

Hoewel vandaag een groter aantal personen is gevaccineerd vergeleken bij het gemiddelde aantal in de eerste 10 prikdagen, vinden velen nog steeds dat het te lang duurt voor zij aan de beurt komen. Dit gevoel wordt urgenter nu het aantal besmettingen snel oploopt en de aanwezigheid van de besmettelijker ‘Britse variant’ op het eiland inmiddels is bevestigd.

Enig onbegrip is er ook over het feit dat inwoners jonger dan 60, met onderliggende klachten, niet eerder aan de beurt komen dan bijvoorbeeld gezonde zestigers. Het Openbaar Lichaam stelde eerder dat het op dit punt de richtlijnen volgt van het RIVM, en deze stellen nu eenmaal dat alléén inwoners van 60 en ouder in de eerste fase in aanmerking komen voor de injectie met het Covid-19 vaccin.