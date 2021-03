Met AworBonaire.nu krijgt Bonaire.nu een Papiamentstalig zusje

KRALENDIJK- ABC Online Media, het mediahuis achter succesvolle nieuwssites als Bonaire.nu, BES-Reporter.com en Koninkrijk.nu heeft een nieuwe Papiamentstalige nieuwssite gelanceerd: AworBonaire.nu

Volgens ABC Online Media directeur Sylvia Leon werd er al geruime tijd over het idee nagedacht. “De afgelopen jaren hebben onze sites een werkelijk enorme groei doorgemaakt. Met de bestaande .nu sites bestrijken we een breed Nederlandstalig publiek en voor nieuws in het Engels hebben we de BES-Reporter. We hadden toch steeds meer het gevoel dat we een heel belangrijk deel van de markt lieten liggen, namelijk die mensen die het Nederlands niet machtig zijn, of gewoon liever in hun eigen taal lezen”.

De nieuwe site is het zoveelste gezamenlijke product van Sylvia de Leon in samenwerking met Harald Linkels, die ook voor de nieuwe site een belangrijke bijdrage levert als het gaat om de content. “Toen Sylvia mij een aantal jaren geleden benaderde om de BES-Reporter en Bonaire.nu onder één dak te brengen, kon ik niet bevroeden wat dat allemaal voort zou brengen”, zegt Linkels daarover.

Team

Inmiddels bestaat het team van ABC Online media uit 8 personen, waarvan de meesten part time werken. “Sylvia en ik zijn geheel complementair gebleken”, zegt Linkels. “Zij is vooral van de techniek, de Sales, de marketing en de vormgevig. Ik ben meer van de inhoud. Dat complementair zijn, dat is ook de echt meerwaarde van onze samenwerking”.

Zowel De Leon als Linkels zien voldoende ruimte voor de nieuwe site. “Hoewel er een behoorlijk aanbod is aan nieuws in het Papiamentu, is dit veelal op de radio of op de TV en minder in de geschreven pers. Natuurlijk zijn er ook wel de kranten, maar die zijn nog niet zo actief op het internet. Wij wel. Daarnaast hebben we het gevoel dat wij dingen toch ook anders brengen dan anderen. We hebben een ander, eigen geluid”, zegt Linkels daarover.

Eigen gezicht

De Leon en Linkels benadrukken dat AworBonaire een eigen gezicht en een eigen content krijgt. “Het is niet zonder meer een vertaling van wat op de Nederlandse site staat. BonaireAwor maakt andere keuzes, kent een andere invalshoek en spreekt een ander publiek aan”. Wel is de nieuwe site op dezelfde uitgangspunten gebaseerd, namelijk objectieve, kritische maar tegelijkertijd gebalanceerde berichtgeving.

De nieuwe site zal ook content aangeleverd gaan krijgen door nieuwe, lokale schrijvers, die het bestaande team gaan versterken.

AworBonaire.nu is hier te bekijken.

