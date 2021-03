2 Gedeeld

De veiligheidssituatie in Venezuela situatie vormt een bedreiging voor de aan- en afvoerlijnen van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Een direct gevolg van de huidige crisis is dat goederen duurder zijn geworden. Importproducten die voorheen uit Venezuela werden gehaald moeten nu uit andere landen komen, tegen een meerprijs.

De huidige crisis in Venezuela heeft momenteel een beperkte impact op Bonaire. Als de crisis in Venezuela zou verergeren en Aruba en

Curaçao de migrantenproblematiek niet langer aankunnen, zouden meer migranten hun toevlucht op Bonaire kunnen zoeken en zouden de gevolgen voor Bonaire groter kunnen worden. Het is echter niet mogelijk om de waarschijnlijkheid hiervan in te schatten.