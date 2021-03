4 Gedeeld

Water en Energiebedrijf WEB op Bonaire heeft zijn dienstverlening aangepast. Klanten moeten hun zaken vooral eerst via internet gaan doen.

Reden is dat risiconiveau 5 (zeer ernstig) dat door de overheid is afgekondigd een andere klantbenadering vereist.

Ook lopende projecten ondervinden effect van de beperkingen. De dienstverlening wordt wel zoveel mogelijk voortgezet, maar een bezoekje aan het kantoor, ook voor het personeel is er niet meer bij. Tenzij het noodzakelijk is.

Rincon

Het WEB-kantoor in Rincon is tot nader order gesloten. Het hoofdkantoor in Playa is beperkt bereikbaar. WEB kan een beperkt aantal klanten toelaten. Tot 19 maart zijn één kassa en één balie geopend. Bezoek aan de balie kan alleen op afspraak.

WEB zal t/m 19 maart 2021 niet overgaan tot onderbreking wegens wanbetaling.