Henny Huisman

Volgens weekblad Story is er een hoop te doen rondom het verblijf van André Hazes en zijn verloofde Monique op Bonaire. Zij zouden hun komst naar het eiland hebben verdoezeld.

In Story reageert tv-legende Henny Huisman, die een huis op Bonaire heeft, op de ophef rondom André en Monique.

André en Monique delen volgens het blad hun hele leven op Instagram. Van het ontbijt tot het uitlaten van de hond. Maar ze verzwegen hun tripje naar Bonaire.

Als je daar voor het goede doel bent, kun je dat gewoon op Instagram plaatsen, luidde het veelvuldig op social media. Ook tv-legende en Bonaire-kenner Henny Huisman bekijkt het tripje van André en Monique met argusogen.

De oud-presentator heeft een huis op het eiland en weet daarom tot in detail wat er speelt. “Ik kan me niet voorstellen dat je daar nu persé voor de honden of ezels moet zijn,” verduidelijkt Henny aan Story.

“Ik heb dat ezelpark destijds nog geopend, vijftien jaar geleden. Zij komen daar altijd geld tekort, het is niet zo dat de aanwezigheid van André en Monique daar nu inééns broodnodig is. Als je alles deelt op social media, dan moet je ook zeggen van: Ik ben op vakantie op Bonaire en ga meteen even langs de goede doelen die ik daar steun.”

Jaloers

Volgens Henny liegen André en Monique of verdraaien ze op zijn minst de waarheid, zo schrijft Story. “Ik denk dat die goede doelen om de vakantie heen gecreëerd worden. Dat André goede doelen verzint of bezoekt, om naar Bonaire te kunnen.”

Huisman adviseert de twee om gewoon de waarheid te vertellen. “Zeg gewoon: Ik heb momenteel geen werk en ben lekker op vakantie. Ik zou niet weten waarom André daar zo moeilijk over doet. Wel is het zo dat mensen jaloers zijn als ze hem in de zon zien zitten.”

Vandaar de hevige kritiek, denkt Huisman. “Daarbij zijn er op Bonaire nauwelijks coronabesmettingen. Maar ik ga hem niet verdedigen, want ik heb niets met die jongen. Ik ken hem amper.”