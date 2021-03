KRALENDIJK – Zaterdag 6 maart is er weer een Beach Clean-up van 9: 30-10: 30 aan de zuid-oost kust van Bonaire. De vrijwilligers kun je vinden in de buurt van de eerste brug.

Het bord en de vrijwilligers zijn makkelijk te spotten, kom ook en help mee de kustlijn van Bonaire schoon te houden. Goede schoenen en water is een must!