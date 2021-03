GGD Arts Marian Luinstra-Passchier tijdens de persconferentie op vrijdag.

KRALENDIJK- Op Bonaire staat de teller van het vaccineren na bijna twee weken nog maar op 961 personen. Dat betekent dat tot zover ongeveer 4,6% van de totale bevolking het vaccin ontving.

De vorderingen met het vaccineren op Bonaire steken schril af bij Saba en ook bij St. Eustatius, waarin in een goede week respectievelijk zo’n 75% en 22% van de bevoking werden gevaccineerd. Afgaand op het aantal gevaccineerden tot nog toe, worden op Bonaire iets minder dan 100 burgers per (werk)dag gevaccineerd.

Volgens GGD Arts Marian Luinstra-Passchier mag de situatie op de Bovenwindse eilanden niet zonder meer worden vergeleken met de situatie op Bonaire. “Op Saba bijvoorbeeld heeft men voldoende vaccin aangeleverd gekregen voor het vaccineren van de gehele bevolking. Dat vaccin moest binnen een bepaalde tijd worden toegediend”.

Gefaseerd

Volgens Luinstra-Passchier komt het vaccin op Bonaire in verschillende zendingen binnen. Daarom is er een zorgvuldig schema opgesteld voor de vaccinatie van de verschillende groepen. “Wij willen voorkomen dat we opeens teveel vaccin hebben ten opzichte van het aantal mensen dat gevaccineerd moet worden, of dat er een gat ontstaat waarin er meer mensen zijn dan vaccin”, aldus de GGD Arts.

Luinstra-Passchier kon nog niet zeggen over er verandering zou optreden in het tijdsschema, dat in principe tot september van dit jaar loopt.

Sneller

Indien het originele schema gehandhaafd blijft, loopt Bonaire aanzienlijk achter op de situatie in Nederland. Deze week liet gezondheidsminister Hugo de Jonge weten te verwachten dat in Nederland iedereen die dat wil, in juni van dit jaar naar verwachting de eerste Coronaprik zal hebben ontvangen.

In Nederland was veel kritiek te horen op de langzame start van het inenten tegen Covid-19, maar de afgelopen weken heeft Nederland de achterstand ten opzichte van andere Europese landen aanzienlijk ingelopen.

