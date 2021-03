KRALENDIJK – Bonaire verwacht dat er op korte termijn met vaccineren geen groepsimmuniteit bereikt wordt. Dat gaat volgens gedeputeerde Nina den Heyer langer duren.

Het zorgpersoneel op Bonaire heeft vorige week de eerste prikken van het Pfizer- vaccin gehad. Maandag is het vaccineren begonnen voor de groep 60-plussers. Doel van een vaccinatieprogramma is het bereiken van een reproductiegetal dat kleiner is dan 1.

Om de volledige bevolking van Bonaire te beschermen, hoeven niet alle burgers gevaccineerd te zijn, maar het eilandsbestuur hoopt dat zoveel mogelijk mensen tussen 18 en 60 zich melden voor een prik.