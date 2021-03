28 Gedeeld

Kralendijk- Wat al enkele dagen werd gevreesd is inmiddels bevestigd: Bonaire heeft besmettingsgevallen van de Britse Covid-variant.

Op vrijdagmiddag ontving het OLB de bevestiging van het RIVM in Nederland. Het gaat inmiddels om zes bevestigde gevallen.

Het vermoeden dat de Britse variant op het eiland was, leefde al enige tijd door het snel aantal oplopende besmettingen. Eén van de kenmerken de variant is dat zij besmettelijker is dan de eerdere variant. Overigens staat nog niet vast dat mensen er ook echt zieker van worden.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) bereidt op dit moment nog een officieel statement voor dat de gevallen bevestigt.

Lees ook: