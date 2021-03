Foto – MMBockstael-Rubio

KRALENDIJK – STINAPA maakt in haar jaarlijkse rapport over koraalverbleking op Bonaire bekent dat meer dan de helft van de koralen (61%) in 2020 is aangetast.

Massale koraalverbleking komt steeds vaker voor en vormt een grote bedreiging voor koraalriffen over de hele wereld.

Volgens het rapport was 2018 het jaar met het laagste percentage aangetaste koralen, namelijk 9%. 2020 was het slechtste jaar met meer dan de helft van de koralen (61%) aangetast.

Hoewel STINAPA de wereldwijde oorzaken van koraalverbleking niet kan aanpakken, wil het op lokale schaal wel streven naar het beschermen van van de riffen van Bonaire, zodat ze veerkrachtig blijven bij toekomstige verstoringen.

Lees het hele rapport over koraalverbleking HIER