Gezaghebber Edison Rijna had geen goed nieuws als het gaat om de maatregelen tegen Corona.

KRALENDIJK- Bonaire gaat van risicofase drie naar risicofase vijf. Dat werd vanavond door gezaghebber Edison Rijna meegedeeld in de vergadering van de Covid-commissie in de eilandsraad.

De drastische verhoging wordt ingegeven door het snel oplopende aantal besmettingen. De maatregel betekent onder andere dat horeca alleen open mag voor afhaal en niet-noodzakelijke winkels dicht moeten. Ook sportscholen en casino’s moeten weer op slot.

Essentiële winkels mogen open blijven, maar met een beperkt aantal bezoekers.

Scholen

Volgens gedeputeerde Nina den Heyer, die een toelichting gaf op de maatregelen, blijven scholen voorlopig open. Wel gaf Den Heyer aan dat goed gelet moest worden op berichtgeving van de scholen zelf.

“Ook al mogen scholen open blijven; het kan wel gebeuren dat door een uitbraak op een school of door veel leerkrachten die in quarantaine moeten, klassen uit gaan vallen”, waarschuwde Den Heyer. In het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen in kleinere klassen les krijgen. De dagopvang voor ouderen is op dit moment niet mogelijk.

Maatregelen

De maatregelen gaan in op 5 maart om 18:00 uur en lopen tot en met vrijdag 19 maart 23:59 uur.

Een overzicht van de maatregelen die horen bij risicofase 5 is hier te lezen:

