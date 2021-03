Had Bonaire op 1 maart nog 25 actieve cases op het eiland, vandaag is dat aantal meer dan verdubbeld naar 55. Eén van de actieve gevallen is een bezoeker, de overige mensen zijn bewoners van Bonaire.

Vandaag zijn 36 mensen getest, met als resultaat 15 positief. Dat is een testratio van 41,6 procent. Ter vergelijking: de verhouding tussen uitgevoerde tests en positieve uitslagen is op Curaçao al enige tijd onder de twee procent.