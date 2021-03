ENI ENVIRONMENT BV is op zoek naar en Site Manager voor onze Curacao site!

Heb jij Ervaring opgedaan als leidinggevende operator binnen de recycling of bouw omgeving? Jij brengt de nodige ervaring mee in het aansturen van personeel in een recycling omgeving wat uiteraard rijkelijk wordt beloond. Jij draagt de zorg voor kwaliteit, snelheid en veiligheid van de recycling site en het algehel proces. Jij neemt in deze rol de taak op je om ervoor te zorgen dat jouw team optimaal presteert in hun dagelijkse verantwoordelijkheden.

Als Site Manager draag je verder de zorg voor:

Het meedraaien op de recycling site waardoor procesbewaking gewaarborgd wordt en eventuele storingen daadkrachtig worden opgelost;

Het bedienen, plannen en bewaken van het onderhoud van de machines;

Bijhouden en controleren van de voorraad grond en hulpstoffen, lading en sorteer afspraken en management informatie;

Het begeleiden en prikkelen van de teamleden zodat persoonlijk groei binnen het team wordt geoptimaliseerd;

Het beheren van de lokaal inkoop van materialen;

Het voeren van functionering gesprekken, verzuimgesprekken en ontwikkelgesprekken.

Functie eisen:

Je beschikt over een MBO+ werk en denkniveau, je hebt minimaal 5 jaar in de bouw of recycling omgeving (waarvan minimaal 2 jaar in een leidinggevende of senior functie), Stuur dan je CV naar [email protected] / [email protected].