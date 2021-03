16 Gedeeld

THE BOTTOM – Na een hele week vaccineren, is meer dan 85 procent van de volwassen bevolking van Saba ingeënt. Het gaat in totaal om 1328 personen.

De vaccinatiecampagne begon maandag 22 februari, nadat Nederland drie dagen eerder 1500 Moderna-vaccins had afgeleverd. Eind maart is de tweede vaccinatieronde.

Volgens het eilandsbestuur heeft Saba nu de hoogste vaccinatiegraad binnen het Koninkrijk en heeft het ook wereldwijd een van de hoogste dekkingen. Bedoeling is nu om op 1 mei weer open te gaan voor toerisme.