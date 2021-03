12 Gedeeld

KRALENDIJK – Dokter Alfredo Miranda gaat op 26 maart met pensioen. Hij heeft recent zijn praktijkhouderschap overgedragen aan dokter Simon Eijsenga. Dokter Miranda is nog tot 26 maart dagelijks op de praktijk aanwezig en beschikbaar voor een afspraak in zijn spreekuur.

Patiënten zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 26 maart tussen 14 en 17 uur in de buitenruimte van de praktijk afscheid te nemen van dokter Miranda en kennis te maken met dokter Eijsenga.

Dokter Simon Eijsenga is in Europees Nederland opgeleid tot huisarts en heeft in de afgelopen jaren op St. Maarten, Saba en meest recentelijk op Bermuda gewerkt. De afgelopen maanden werkte hij al met veel plezier in de praktijk van wijlen dokter Hermelijn op Bonaire. Dokter Eijsenga spreekt Nederlands, Engels en Duits.

In de loop van dit jaar zal zich een tweede vaste dokter aan de praktijk verbinden; huisarts David Verbist. Dokter Verbist is op Curaçao geboren en spreekt vloeiend Papiamentu, Spaans, Nederlands en Engels. Hij is in Europees Nederland opgeleid tot huisarts en heeft eerder op Aruba, Curaçao en Bonaire gewerkt.