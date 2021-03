foto: Melanie Zandwijk

Kralendijk – Elke maand selecteert Street Art Cities de beste muurschilderingen van die maand. Het stuk ‘Leilana’ van street artist Tymon de Laat, die onlangs ons eiland heeft bezocht op uitnodiging van Street Colors Bonaire, is geselecteerd voor de maand februari!

Street Art Cities is een wereldwijd platform met een missie om stedelijke kunst in de wereld te promoten en te documenteren. Het initiatief is in bijna 750 steden actief en met meer dan 30.000 kunstwerken zijn zij één van de snelstgroeiende straatkunst-initiatieven van het moment.

Hier onder is de link om mee te stemmen, je kunt zelfs een prijs winnen door te stemmen.

Heb je het stuk nog niet gezien? Ga het dan bekijken op de muur van de nog te openen cocktailbar op de Kaya Bonaire.