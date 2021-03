8 Gedeeld

Het BC op de foto met posters en het bewijs van hun inenting tegen Covid-19. Foto: ABC Online Media

RINCON – Vanmorgen om half negen verzamelde het voltallige Bestuurscollege zich bij priklokatie Cocari in Rincon voor hun eerste vaccinatie.

Onder toeziend oog van de pers werden Gezaghebber Edison Rijna, gedeputeerden Nina den Heyer, James Kroon en Hennyson Thielman gevaccineerd met het Covid-19 vaccin, geproduceerd door Pfizer.

Als eerste was de Gezaghebber aan de beurt voor vaccinatie, gevolgd door de gedeputeerden. Na inenting moesten zij elk uit voorzorg vijftien minuten binnen blijven zitten om er zeker van te zijn dat er geen negatieve effecten zijn van de prik.

Voorbeeld

Na de inenting stond het BC de verzamelde pers te woord. Het BC wil met de vaccinatie het goede voorbeeld geven. Veel bewoners op Bonaire staan nog huiverig tegenover het vaccineren.

Over de vaccinaties doen dan ook de wildste geruchten de ronde. Inmiddels is ook een campagne gestart waarin burgers, waaronder ook Rijna en Den Heyer, vertellen waarom zij zich laten vaccineren.

Gezaghebber Rijna spreekt de aanwezigen toe, met een oproep aan een ieder om zich te laten vaccineren. Foto: ABC Online Media.

Locatie

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt gevaccineerd in de sporthal aan de Kaya Amsterdam. Op woensdagen wordt gevaccineerd bij Cocari in Rincon.

De vaccinatie geschiedt per leeftijdsgroep. Op dit moment zijn burgers vanaf 60 jaar en ouder aan beurt om te worden gevaccineerd. Het BC roept inwoners van 60 jaar of ouder, die zich nog niet hebben opgegeven voor inenting, op dat alsnog te doen.

Dat kan via het gratis nummer 0800-0800 of online via de website www.bonairecrisis.com