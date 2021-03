Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Fundashon Mariadal Academy (FMA) bevordert de scholing en deskundigheid van zorgprofessionals. Daarnaast leiden wij de toekomstige verpleegkundigen en verzorgenden op (MBO-V en MBO Verzorgende IG).

De vakdocenten verpleegkunde verzorgen het beroepsgerichte deel van het onderwijs van de twee MBO opleidingen. Zij spelen ook een belangrijke rol in het ondersteunen van de beroepspraktijkvorming. De coördinator bij- en nascholing is bij FMA verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van de bij- en nascholing van zorgprofessionals. De coördinator heeft ook een aantal scholingsprogramma’s in zijn/haar pakket hebben, zoals:

Voorbehouden handelingen (VBH);

Klinisch redeneren;

Train de trainer.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Vakdocent verpleegkunde / Coördinator bij- en nascholing

Dit ga je doen

Studenten van MBO niveau 3 en 4 opleiden voor een beroep in de gezondheidszorg.

Het overbrengen van verpleegkundige en verzorgende vaardigheden, zoals het aanleggen van een infuus en het schrijven van verpleegplannen (zorgprogramma’s), lessen geven over verpleegbeleid, kwaliteitszorg en zorgvernieuwing.

Bij- en nascholing voor zorgprofessionals organiseren en faciliteren.

Nieuwe trainingen en scholingen vormgeven, huidige actualiseren.

Collega’s en studenten bij het leren ondersteunen, stimuleren en coachen.

Het verder invoeren en uitbouwen van evaluaties van scholingen en professionaliseringstrajecten.

Het ondersteunen en adviseren van het hoofd opleidingen FMA.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Vakdocent/Coördinator bij-en nascholing is ingedeeld in functiegroep 50 met een salaris van minimaal $ 2.997,- en maximaal $ 4.168,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Woon je nog niet op Bonaire, dan vergoeden wij de tickets en de verhuizing. In de eerste twee maanden zorgen wij voor huisvesting.

Dit neem je mee

Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO-5 verpleegkundige opleiding of een MBO verpleegkundige opleiding met ruime werkervaring als verpleegkundige.

Je hebt een afgeronde opleiding onderwijskunde of docentenopleiding of ruime ervaring met deze disciplines of je bent bereid een dergelijke opleiding op korte termijn te volgen.

En ook belangrijk

Je werkt resultaatgericht maar je bent flexibel, creatief en kan goed samenwerken in een klein team.

Je bent sterk in communiceren en vaardig in plannen en organiseren.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com Voor meer informatie over deze nieuwe functie combinatie kun je contact opnemen met mw. M. Le Poole via email: [email protected]

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 15 maart 2021 te sturen aan: [email protected]