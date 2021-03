Kralendijk – De nieuwe eilandsecretaris Wendy Pelk is per 1 maart gestart met haar baan.

Wendy Pelk is in Nederland geboren in de stad Dordrecht. Ze werkt al jaren voor verschillende gemeentes en heeft ervaring op meerdere terreinen zoals sociaal gebied, economie, vervoer, financiën, digitalisering van samenleving, duurzame ontwikkelingen en het bouwen van (sociale) woningen.

Pelk zegt met veel plezier en energie te starten met haar baan bij het OLB. “Ik zet me in voor dienstverlening voor de inwoners en ondernemers van Bonaire.”