KRALENDIJK – Het Brandweerkorps is de afgelopen twee weken druk bezig geweest met het controleren van de brandkranen op Bonaire.

Er is een projectgroep samengesteld om alle bestaande brandkranen te testen, te beoordelen of deze nog goed bereikbaar zijn en te inventariseren waar onderhoud nodig is.

Na deze inventarisatie wordt een plan opgesteld om ook de komende jaren te zorgen dat alle brandkranen bereikbaar, functionerend en onderhouden blijven.