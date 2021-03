40 Gedeeld

Avonturiers opgelet!

Wij zijn op zoek naar een Financieel Manager bij De Librije en Brass Boer op Bonaire. 3500 – 4500 dollar (fulltime 38u per week).

Altijd al gedroomd van een buitenlands avontuur? Dit is je kans. De Librije en Brass Boer familie groeit steeds verder. Voor ons restaurant Brass Boer Bonaire en Senang Bonaire zijn we opzoek naar een sterke, nauwkeurige, flexibele en kundige Financieel Manager.

WAT GA JE PRECIES DOEN?

Als hoofd financiën ben je op Bonaire verantwoordelijk voor de verdere professionalisering en het functioneren van onze financiële administratie voor Brass Boer Bonaire en Restaurant Senang in Bonaire. Wanneer het zo is dat De Librije of Brass Boer nog verder uitbreidt over Caribische Nederland, dan behoren deze werkzaamheden ook bij de functie. Oftewel je bouwt samen met de eigenaren en MT-leden van De Librije en Brass Boer de groep verder uit/op en zorgt gezamenlijk voor stabiliteit achter de groei.

In deze veelzijdige finance functie binnen Brass Boer ben je primair verantwoordelijk voor alle financieel gerelateerde activiteiten. Je bent dagelijks hands-on bezig met de financiële activiteiten binnen onze vestigingen in Bonaire en mogelijk in de toekomst ook met vestigingen in Caribisch Nederland. De Brass Boer organisatie heeft momenteel twee vestigingen (Bonaire en Zwolle) en is voornemens om in 2021 twee vestigingen te openen van het nieuwe Senang concept. Senang is een nieuw laagdrempeliger F&B concept. Een nieuwe vestiging in Zwolle staat ter opening in Q2 2021 en een vestiging in Bonaire staat esthetische voor opening gepland in Q4 van 2021. De totale financiële afdeling in Bonaire dient hiervoor versterkt en bewaakt te worden.

De werkzaamheden bestaan uit:

Het uitvoeren van de volledige financiële administratie;

Het uitvoeren van de personeels- en salarisverwerking;

Verantwoordelijke voor de verzekeringsportefeuille;

Voorbereiden van de jaarafsluiting inclusief opstellen van de jaarrekening;

Opstellen van de maandrapportage;

Opstellen van dagrapportages;

Aanleveren van de concept jaarstukken inclusief onderbouwing aan de accountant;

Verzorgen van de aangifte omzetbelasting en sociale lasten;

Aanspreekpunt voor de maître en chef voor wat betreft de financiën;

Het bewaken en proactief verbeteren van de interne beheersing en administratieve organisatie.

Het hoofd financiën geeft leiding aan een medewerker van de afdeling financiën en legt verantwoording af aan de group controller in Nederland. Brass Boer Bonaire is in 2017 geopend, met de toevoeging van Senang op Bonaire, zijn we klaar voor de volgende stap in de professionalisering van de financiële administratie en volledige integratie in de Librije – Brass Boer Groep. Kom jij ons daarbij helpen?

Functievereisten:

Als onze nieuwe Financieel Manager voldoe je aan het volgende profiel:

HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van accountancy of bedrijfseconomie;

Minimaal 7 jaar werkervaring op het gebied van Finance. Ervaring binnen een commerciële organisatie, die bij voorkeur ook binnen horeca actief is, is een pré;

Affiniteit en/of ervaring met en kennis van horeca, food & beverage is een pré;

Kennis van MS Excel is noodzakelijk en kennis van Exact Online is een pré;

Hands on mentaliteit (niet bang om midden in de operatie te staan);

Je bent zelfverzekerd en daadkrachtig. Je durft je collega’s aan te spreken en te corrigeren;

Je hebt een planmatige, gestructureerde en gedisciplineerde werkwijze, kunt heel goed prioriteiten stellen en communiceert hier ook duidelijk en open over naar de MT-leden en eigenaren;

Je bezit overtuigingskracht, denkt analytisch en bent daadkrachtig accuraat en nauwkeurig en kunt goed samenwerken;

Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit;

Je voelt je thuis in een hectische en snel veranderende omgeving en kunt goed tegen stressvolle situaties;

Je bent bij bereid te verhuizen naar Bonaire.

Binnen jouw vakgebied wil je ‘best in class’ zijn. Voor afgesproken resultaten neem je verantwoordelijkheid en beloftes kom je na.

WAT KRIJG JIJ VAN ONS?

De Librije en Brass Boer zijn toprestaurants, en onze strategie is helder, wij kunnen onze ambities alleen realiseren met toptalent. We bieden je een baan met veel afwisseling in werkzaamheden en contacten, in een unieke en groeiende organisatie waar altijd wel iets gebeurt. En je krijgt:

Een zelfstandige functie, met veel verantwoordelijkheid in een unieke en groeiende organisatie;

Het fulltime salaris (38 uur) van deze functie ligt tussen USD 3.500 – 4.500 USD bruto per maand op basis van opleiding en ervaring;

Een contract voor 32-38 uur per week;

25 vakantiedagen op jaarbasis (fulltime);

Een laptop;

Vliegtickets naar Bonaire en NL;

Verhuiskosten in overleg;

Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

VOOR WIE EN WAAR GA JE WERKEN?

Jonnie en Thérèse Boer

Jonnie Boer wordt op vierentwintigjarige leeftijd chef-kok bij Restaurant De Librije en enkele jaren later koopt hij samen met zijn echtgenote Thérèse, gerespecteerd vinologe en gastvrouw, het restaurant, waarna vlak na de overname van het restaurant in 1993 de eerste Michelinster volgt. In 1999 volgt de tweede ster en daarmee is hij de jongste tweesterrenkok in Nederland. In 2004 is De Librije het tweede restaurant in Nederland dat een derde ster krijgt. De Librije heeft drie *** sterren sindsdien en staat aan de top van Nederland. Sinds eind 2017 is Brass Boer in Bonaire geopend. Sinds begin 2019 is een tweede vestiging in Zwolle geopend. Brass Boer Thuis.

De Librije

Restaurant De Librije staat voor volop genieten met bijzondere gerechten, bijpassende wijnen in een sfeervolle en moderne ambiance. Het interieur is ruimtelijk en organisch. De basis van de keuken is pure ingrediënten van leveranciers uit de omgeving. Jonnie zorgt met zijn keukenbrigade voor de perfectie in de keuken en Thérèse en haar team staan garant voor een bijzondere wijn- spijscombinatie.

Smaak. Het is de ongekende rijkdom waarin we onze gasten laten delen. De smaak van De Librije. Ondeugend creatief. Bekroond, bewonderd, begeerd. Gasten verwachten veel – en ze krijgen meer. Ondergedompeld in een wereld waarin elk zintuig geprikkeld wordt en elk detail telt. Waarin alles puur is: authentiek en onvervalst. Zuiver en uit betrouwbare bron. Dát is de wereld van De Librije. Nergens anders dan bij De Librije komt de smaak van De Librije tot leven. Een smaak die voor gasten is te beleven. Te proeven, te voelen, te zien, te ruiken. Te ontdekken en te genieten. Te kopen zelfs, maar nooit te evenaren. Het is een wereld waarin recepten voelen als geheimen, ingrediënten als wonderen, gastronomie als volmaakte perfectie. De Librije; een verzamelnaam voor alles wat we met onze gasten willen delen – op welke locatie dan ook. Belevingen, producten, concepten en accommodaties; het beste van het beste. Een naam die we met trots hooghouden, omdat dít de enige naam is die onze kostbare belofte volledig onthult. De gouden draad die geboekte successen verbindt met een veelbelovende toekomst.

Brass Boer

Brass Boer is het nieuwe concept van Jonnie en Thérèse Boer. Een vernieuwende formule van bistro-brasseries met een unieke smaak- en sfeerbeleving, met dit op dit moment restaurants op Bonaire en ‘thuis’ in Zwolle. Brass Boer is dé plek om heerlijk te brassen en ongedwongen te genieten van gastronomische topkwaliteit. Een plek waar gerechten vanuit pure ambacht met uiterste precisie bereid worden, verrijkt met een charmante, warme en laagdrempelige sfeer waar iedereen zich thuis voelt. Al je zintuigen worden geprikkeld op een manier waarop alleen Jonnie en Thérèse dat kunnen. En Brass Boer maakt dit bereikbaar voor iedereen.

Brass Boer is een formule met meerdere locaties, maar tegelijkertijd totaal geen eenheidsworst. Verre van zelfs. Elke Brass Boer kenmerkt zich aan eigen onderscheidende elementen die de locatie bijzonder maken, waar de lokale cultuur duidelijk zichtbaar is én terugkomt in de gerechten. De herkenbaarheid van de formule zit hem juist in de kleine dingen. In de aandacht voor de details. In de unieke sfeer en in de precisie van het koken. Hiermee verleidt iedere Brass Boer op zijn eigen manier, maar vormen de locaties samen ook een krachtig en overtuigend geheel.

Hoewel de invloed van Jonnie en Thérèse duidelijk zichtbaar is, kenmerkt Brass Boer zich ook door het stimuleren van (lokaal) ondernemerschap. Zo staat de thuishaven in Zwolle onder leiding van chef-kok Joris Bruurs en restaurantmanager Jan Willem Berendsen. Jong talent dat de kans, verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om zich verder te ontwikkelen en een succes te maken van ‘hun’ Brass Boer vanuit hun eigen ondernemersvisie.

Thuishaven Zwolle geldt daarbij ook direct als broedplaats voor nieuwe ideeën van Jonnie en Thérèse. Hier kan je de nieuwste concepten en ontwikkelingen als eerste ervaren. Hier is de hand van Jonnie en Thérèse het duidelijkst zichtbaar.

Ben je enthousiast? Solliciteer dan meteen. Wacht niet te lang. De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Heb je nog vragen voordat je de knoop doorhakt? Neem dan gerust contact op met onderstaande HR-contactpersoon.

Personeelszaken De Librije, T.a.v. Christine van der Meulen. [email protected]

Screening van CV, diploma’s, identiteitsbewijs en VOG (verklaring omtrent gedrag) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.