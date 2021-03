35 Gedeeld

Kralendijk – Op de avond van zaterdag 26 op zondag 27 februari, heeft de politie zoals aangekondigd, in samenwerking met het JICN een actie gehouden op diverse locaties en stranden.



Zaterdagavond was het opmerkelijk druk en waren er diverse groepen die zich niet aan de regels hielden. In het centrumgebied van Bonaire bleef een grote groep hangen na de sluitingstijd van de horeca. Deze groep is verwijderd.

Op het strand van “Te Amo Beach” was een tweede groep te vinden en ter hoogte van de zout pier een derde groep. Met extra ondersteuning van de dienstdoende collega’s van de KMAR zijn ook deze groepen verwijderd.

Daarbij zijn in totaal 4 aanhoudingen verricht: 2 wegens het niet voldoen aan bevel van de politie, 1 in verband met de Opiumwetgeving en 1 voor illegaal verblijf op het eiland. Er zijn in totaal 20 boetes geschreven voor de overtredingen van de noodverordening.