KRALENDIJK – Op 28 februari 2021 zijn er 22 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Alle actieve gevallen zijn bewoners van Bonaire.

Er zijn gisteren 21 personen getest en het resultaat van 5 personen is positief. 1 persoon is hersteld van Covid-19. Er is nog steeds 1 persoon opgenomen in het ziekenhuis.