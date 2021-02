12 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Caribische piccalilly

Piccalilly is een mengsel van verschillende groenten die worden ingelegd. Vaak worden augurken, bloemkool en zilveruitjes voor dit gerecht gebruikt. Het bijgerecht heeft een frisse smaak, die ontstaat door een mix van azijn en mosterd. Het product dankt haar gele kleur aan de kurkumawortel die in het recept wordt gebruikt.

Piccalilly is van oorsprong uit Engeland afkomstig. Het wordt geserveerd naast stamppotten en bonen, maar het kan ook op brood worden gesmeerd. Daarnaast wordt het gebruikt als saus bij friet. Kortom, een veelzijdig bijgerecht!

Corjan geeft het gerecht een Caribische twist. Hij gebruikt Caribische groenten als zeebanaantjes, kousenband, bakbanaan en komkomber chiki. Dat zorgt natuurlijk voor een verrassende smaak!

Ingrediënten

‘Caribische groenten’

500 gram ‘Caribische groenten’ (bijvoorbeeld zeebanaantjes, kousenband, maïskorrels, zoete snackpaprika, wortel, komkomber chiki, gedroogde tomaat, pepers, knoflook, verse gember, bosui, ui, courgette of bakbanaan)

3 deciliter azijn

2 deciliter water

2 gram kerriepoeder

2 gram kurkuma

2 gram gemberpoeder

2 eetlepels verse koriander

1 eetlepel mosterd

30 gram bloem

20 gram gembersiroop

zeezout (naar smaak)

Diverse kruiden, mosterd en bloem

Benodigdheden:

Weckpot of dichte glazen pot

Kom

Garde

Recept

Snijd alle groenten in kleine stukjes. Houd de koriander apart.

Blancheer de harde soorten door ze even in ruim kokend water te houden en daarna koud te spoelen.

Spoel de geblanceerde groenten met koud water af

Roer 1/3 van de azijn door de bloem, de mosterd en de specerijen tot een klontvrije pap.

Breng de rest van het water en de azijn aan de kook en giet deze dan op de specerijen-azijn pap en roer dit goed door.

Doe dit mengsel terug in de pan en breng terug aan de kook. Voeg nu alle groenten, behalve de koriander, toe en laat even zachtjes doorkoken.

Voeg pas op het laatst de fijngesneden koriander toe

Breng op smaak met de gembersiroop en eventueel wat zeezout. Voeg nu ook de fijn gesneden koriander toe.

Bewaar het mengsel in een weckpot of dichte glazen pot voor in ieder geval één week zodat de smaken goed op elkaar kunnen intrekken.

Natuurlijk kun je variëren met allerlei groenten en fruit, kies wat je zelf lekker vindt.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

