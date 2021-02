9 Gedeeld

Gedeputeerde Nina den Heyer keek vrijdag terug op de eerste week van het vaccineren en naar knelpunten in het proces

KRALENDIJK- Hoewel Bonaire er in geslaagd is in de eerste week van het vaccineren het merendeel van de zorgprofessionals te vaccineren, loopt nog niet alles op rolletjes.

Vooral het proces van aanmelden liet de eerste week de nodige kinderziektes zien. De eerste twee dagen waarin de aanmelding geopend was, was het call center vaak niet te bereiken.

Daarnaast kregen degenen die zich aanmeldden via de speciale crisiswebsite vaak nog niet antwoord binnen de beloofde drie dagen na aanmelding. “Er zijn dingen goed gegaan, maar er zijn ook dingen minder goed gegaan”, zei gedeputeerde Nina den Heyer in een opgenomen videoboodschap op vrijdagmiddag.

Volgens de gedeputeerde wordt er hard aan gewerkt aan het wegwerken van de onstane achterstand weg te werken. Ook op zaterdag ontvingen burgers nog een bevestiging van hun aanmelding eerder in de week.

Alléén 60+

Eén van de zaken die het call center opbrak was het feit dat niet iedereen zich aan de instructies hield. “In deze periode kunnen alléén mensen van 60 jaar of ouder zich aanmelden”, legde Den Heyer nogmaals uit. Het call center kreeg echter diverse aanmeldigen van hen die jonger waren dan de gestelde minimumleeftijd van 60 jaar. De groep tussen 18 en 59 komt in een later stadium aan de beurt.

In de eerste week zijn zo’n 450 burgers gevaccineerd op Bonaire. In bijna alle gevallen gaat het om medewerker in de zorg. Vanaf 1 maart komen ook burgers van 60 jaar en ouder aan de beurt. Inmiddels zijn de prikcentra ingericht en zijn medewerkers getraind.

Pfizer

Op Bonaire wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van het Pfizer vaccine, maar het Openbaar Lichaam kan nog niet aangeven of dat voor alle groepen, die later aan de beurt komen, ook het geval is.

Op St. Eustatius en Saba wordt gewerkt met het Moderna vaccin.

Lees ook: