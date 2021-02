Het succesvolle concept ‘Dinner in the Field” van Chef Helmi Smeulders vindt op 12 en 13 maart a.s. plaats op Bonaire.

Met Dinner in the Field creëert Smeulders aandacht voor lokale boeren en verse producten van het eiland. Elke maand wordt een plantage bezocht en gekookt met de beschikbare oogst. De gasten krijgen een rondleiding over het land en nemen vervolgens plaats aan gedekte tafels ‘in the field’ voor een bijzonder diner.

Na een aantal edities op Curaçao, waar Smeulders woonachtig is, is nu ook Bonaire aan de beurt. In maart vliegt ze met haar team naar Bonaire om daar gedurende 2 avonden te koken op de geitenboerderij van Aletta van Beek. Met producten van de boerderij, groenten en fruit van verschillende plantages en verse vis wordt een exclusief 4-gangen chef’s menu bereid.

Smeulders is een bekende chef-kok en de moderne Caribische keuken vormt de kern van haar bedrijf. Ze deelt haar passie tijdens unieke culinaire ervaringen zoals kooklessen, chef’s tables, pop-up restaurants en kookvakanties. Smeulders is auteur van twee kookboeken en een culinair tijdschrift. Daarnaast is ze team manager van het Curaçao Culinary Team.

Het diner op zaterdag 13 maart is uitverkocht, maar op vrijdag 12 maart zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Reserveren kan via: http://www.helmismeulders.com/shop/.

Dinner in the Field – Bonaire

locatie: Semper Kontentu Holistic Farm Bonaire

Tijd: 17:30 – 23:00 uur

Prijs: US$ 150,= incl. amuses, 4-gangen chef’s menu en wijnarrangement

Wil je meer weten over Helmi Smeulders neem een kijkje op haar Facebookpagina en Instagram

Foto’s afkomstig van de website van Helmi Smeulders