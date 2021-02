11 Gedeeld

De afdeling Haven- en Loodswezen speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de economie van Bonaire. Praktisch alles wat bij economisch verkeer Bonaire binnen komt of verlaat gaat via de haven. De afdeling regelt het scheepvaartverkeer in en rond de wateren van Bonaire. Daarnaast is de afdeling nadrukkelijk betrokken bij het handhaven van (inter-)nationale regels- en richtlijnen m.b.t. maritieme veiligheid en inspectie.

WAT GA JE DOEN?

Als Loods ga je je toeleggen op het beloodsen van schepen en draag je op kundige wijze de veilige en betrouwbare begeleiding van het scheepvaart verkeer in en rond de havens en wateren van Bonaire.

Je analyseert de zeekaart m.b.t. waterdiepte e.d. en gegevens over windrichting, -sterkte, stroomsterkte e.d. en maakt berekeningen. Je vraagt de noodzakelijke informatie op over het schip, zoals de diepgang, tonnage, lengte, breedte en toetst deze gegevens aan het orderboek/havenreglement;

Je adviseert de leiding of scheepvaartverkeer bij slechte weersomstandigheden of afwijkende maten al dan niet geloodst kunnen worden. Je loodst alle soorten schepen, d.w.z. vrachtschepen, cruiseschepen en tankers etc.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je beschikt over een relevante HBO vakopleiding zoals Wachtstuurman alle schepen;

Je hebt minimaal 6 jaar ervaring binnen het werkgebied en beheerst het Nederlands, Engels in woord en geschrift. Papiamentu en Spaans zijn een pré;

Daarnaast ben je vooral analytisch, betrouwbaar, klantgericht, samenwerkingsgericht (teamspeler), gestructureerd en servicegericht.

Het salaris bedraagt maximaal $ 5.054,- . Afhankelijk van loods uren en ervaring.

GEÏNTERESSEERD?

Je kunt je sollicitatie met je cv tot en met 12 maart 2021 aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire richten, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire.

Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: [email protected]

Voor meer informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met Havenmeester Günther Flanegin tel. +599 715 5330 tst.5350 of Beleidsadviseur Patricia Gerritzen-Veen tel. +599 715 5330 tst. 2122.