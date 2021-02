1 Delen

Kralendijk- Psychologisch Adviesbureau Linkels & Partners start een wetenschappelijk onderzoek naar de validiteit van één van de meest gebruikte intelligentietests ter wereld. Door middel van het onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre internationale normgroepen representatief zijn voor scores van inwoners op de Nederlands Caribische eilanden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door psychologen Harald Linkels, Sandra Wichard en Liane Bonofacia. “Door de test af te nemen bij zoveel mogelijk mensen van verschillende leeftijden en verschillende schooltypen, onderzoeken wij hoe de verdeling van scores zich verhoudt tot scores in andere landen”, legt Wichard uit.

Het is voor mensen, die benieuwd zijn naar hun persoonlijke IQ Score, interessant om aan het onderzoek mee te doen. De test, die ongeveer een uur duurt, levert aan betrokkene (gratis) een IQ score op. “Iedereen die altijd heeft willen weten wat hun eigen IQ-score is, kan in principe gebruik maken van deze gelegenheid”, zegt Harald Linkels. Meedoen aan het onderzoek kost niks voor de betrokkene. De enige voorwaarden om mee te doen, zijn dat men een leeftijd moet hebben die ligt tussen de 12 en 70 jaar en dat men in elk geval basis- dan wel funderend onderwijs moet hebben genoten op één van de Nederlands Caribische eilanden.

Locaties

De tests zullen worden afgenomen op de diverse locatie waar Linkels & Partners actief is, waaronder Curaçao, Bonaire en St. Maarten. Daarnaast zal voor het kantoor op Belize en Trinidad een apart traject worden opgezet, omdat daar sprake is van geheel andere schooltypes dan op onze eilanden het geval is. “Maar ook die vergelijking, tussen bijvoorbeeld gemiddelde scores in Belize of Trinidad en die op onze eilanden, levert extra informatie op en is interessant voor ons onderzoek”, zegt Liane Bonofacia.

Iedereen die geïnteresseerd is in deelname en voldoet aan de voorwaarden kan een mail sturen aan [email protected]. Ook bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te doen aan het onderzoek. Volgens Harald Linkels wordt uiteraard strikt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. “Iedereen krijgt informatie over zijn/haar eigen score, maar dit wordt verder aan niemand bekend gemaakt”. Na ontvangst van de gegevens wordt een datum voor testafname afgesproken.