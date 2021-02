13 Gedeeld

In 2020 reisden 58,3 procent minder passagiers van en naar Bonaire dan in 2019. Op Sint Eustatius en Saba nam het aantal reizigers met respectievelijk 68,7 en 70,5 procent af. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bijna 183 duizend passagiers reisden in 2020 van en naar de luchthavens van Caribisch Nederland. Dat zijn er 60 procent minder dan de ruim 457 duizend passagiers in 2019.

Het totaal aantal vluchten was met 12,6 duizend ruim 50 procent lager dan in 2019. Bijna 88 procent van de luchtvaartpassagiers van en naar Caribisch Nederland reisde via de luchthaven van Bonaire.

Sterke daling aantal vluchten na coronamaatregelen

In de eerste twee maanden van 2020 waren er op de vliegvelden van Bonaire, St. Eustatius en Saba in totaal 4,3 duizend vliegtuigbewegingen, een toename van 3,9 procent ten opzichte van 2019. Dit komt met name door de toename van het aantal vluchten van en naar Bonaire van 2,5 naar 2,7 duizend. De in maart genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn in de maanden daarna duidelijk zichtbaar. Het totaal aantal vluchten in 2020 was 49,2 procent van het aantal in 2019.

Flamingo Airport op Bonaire heeft van de drie overzeese Nederlandse luchthavens de meeste vliegtuigbewegingen en de meeste passagiers. Het aantal vluchten op dit vliegveld nam in 2020 met 50,5 procent af: van 15,7 naar 7,8 duizend. Het aantal vluchten op F.D. Roosevelt Airport op St. Eustatius en Juancho E. Yrausquin op Saba was in 2020 respectievelijk 53,5 en 47,4 procent lager dan in 2019.

Meeste passagiers van en naar Bonaire

Op 14 maart 2020 werden de luchtruimen van Bonaire, St. Eustatius en Saba gesloten voor inkomende passagiers uit Europa en andere hoog-risico-landen. In april en mei, toen er alleen een beperkt aantal repatriëringsvluchten was, reisden nog geen duizend passagiers van en naar deze drie eilanden, tegenover 76,3 duizend in dezelfde periode in 2019, een daling van 98,7 procent. Vanaf 1 juli werden toeristen beperkt toegelaten tot Bonaire, en nam het aantal luchtvaartpassagiers in juli en augustus toe.

Toch lagen de passagiersaantallen op dit eiland respectievelijk 58,0 en 51,3 procent lager dan in de maanden juli en augustus in 2019.

In totaal passeerden 160,5 duizend luchtvaartreizigers in 2020 de terminals van Flamingo Airport op Bonaire, dat is 87,8 procent van alle luchtvaartpassagiers van en naar de vliegvelden van Caribisch Nederland. Via de vliegvelden van Sint Eustatius en Saba reisden het afgelopen jaar respectievelijk 13,2 en 9,0 duizend passagiers.