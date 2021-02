4 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Zaterdag zijn er 22 personen getest op Bonaire. Daarbij kwamen vier nieuwe besmettingen aan het licht. Allen zijn inwoners van het eiland.

Op dit moment zijn er geen ziekenhuisopnames in verband met Covid-19 op Bonaire. Ook is er weer één persoon hersteld van het virus.

Bonaire heeft momenteel 29 actieve gevallen van Covid-19. Eén besmet persoon is een bezoeker van het eiland.

Aruba

Op zowel donderdag als vrijdag is er weer iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus op Aruba. Het totaal aantal coronadoden op het eiland komt daarmee op 71.

Op Aruba zijn gisteren 822 mensen getest op het coronavirus, waarvan 92 ingezetenen van het eiland. Daarbij zijn 27 nieuwe besmettingen geconstateerd. In tien gevallen ging het om toeristen.

Daarmee komt de lokale besmettingsgraad op Aruba op 18%.

Momenteel liggen er nog zeventien patiënten in het ziekenhuis op Aruba met Covid-19. Vijf van hen liggen op de intensive care. Ook zijn er weer 32 mensen hersteld van het virus.

Aruba heeft momenteel 280 actieve besmettingen. In 62 gevallen gaat het om toeristen.

Curaçao

Gisteren zijn op Curaçao 374 tests uitgevoerd. Daaruit kwamen zes nieuwe besmettingen. Het testratio komt daarmee op 1,6 procent.

Op dit moment liggen er nog twee patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis op Curaçao. Eén patiënt ligt op de intensive care. Ook zijn er weer drie mensen hersteld van het virus.

Aanstaande woensdag wordt er op Curaçao gestart met vaccineren.

Curaçao heeft momenteel 59 actieve besmettingen.