KRALENDIJK – Selibon NV heeft een nieuwe truck voor het ophalen van zwaarafval zoals bouw- en sloopafval maar ook tuinafval. Deze truck beschikt over een compleet geautomatiseerd systeem dat de taken van de chauffeur veel gemakkelijker maakt.

Rhoderick Djaoen, de chauffeur van de truck, is zeer ingenomen met de aanschaf van deze truck. ‘Al geruime tijd was ik in afwachting van een nieuwe truck en nu is hij eindelijk aangekomen. Ik ben heel blij met deze vrachtwagen.’