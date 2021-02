10 Gedeeld

Aankomst van de Pfizervaccins op Bonaire | Foto Inge Poorthuis

KRALENDIJK – Vanaf maandag 22 februari kunnen het zorgpersoneel en 60-plussers telefonisch of online een afspraak maken om te vaccineren.

Bij de telefonische en online aanmelding moeten aanmelders vragen beantwoorden over hun gezondheid. Het kan zijn dat ze eerst naar hun huisarts worden verwezen om te kijken of ze het vaccin mogen hebben. Afspraken voor de vaccinatie worden dan pas ingepland nadat iemand bij de huisarts is geweest.

Als mensen niet eerst naar de huisarts moeten, krijgen ze twee afspraken, een voor de eerste en de andere voor de tweede prik. De tijd tussen de eerste en tweede prik is minimaal drie weken. Na de telefonische en de online aanmelding worden de twee afspraken via de mail bevestigd.

Mensen die zelf geen email hebben, kunnen een e-mailadres van een familielid of bekende opgeven. Binnen twee werkdagen worden de afspraken voor de twee prikken gemaild.

Na de eerste prik krijgt iedereen een vaccinatiekaart mee met de naam van het vaccin, het batchnummer en de datum van de prik. De informatie wordt ook aan de huisarts doorgegeven als iemand bij de gezondheidscheck daar toestemming voor heeft gegeven.

Maandag 22 februari begint de vaccinatie van het zorgpersoneel op priklocatie Fundashon Mariadal. Maandag 1 maart zijn de 60-plussers aan de beurt.

Hun vaccinatie kan ingepland worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 16.30 uur bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas aan de Kaya Amsterdam in Playa. Op woensdag is het vaccinatieteam bij de priklocatie Fundashon Cocari in Rincon.