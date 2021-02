12 Gedeeld

KRALENDIJK – Op 19 februari 2021 zijn er 22 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Onder de actieve gevallen, is één persoon een bezoeker van het eiland.

Gisteren zijn er 18 personen getest en bij 5 was het resultaat positief. Bij vier van de positief geteste personen is de bron bekend. Eén personen is hersteld. Er zijn geen ziekenhuisopnames door Covid-19.