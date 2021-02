7 Gedeeld

Werken op misschien wel het mooiste eiland van de Caribbean? Heb jij even geluk, want wij zoeken een Dialyse Verpleegkundige Sint Maarten. Vind je het een uitdaging om jezelf volledig in een andere leef- en werkomgeving te storten? Ben jij vanaf juni tot eind 2021 beschikbaar om minimaal 3 aaneengesloten maanden op dit prachtige eiland te werken? Lees dan snel verder!

Jouw werkplek bij het ziekenhuis op Sint Maarten.

Je gaat werken in het Sint Maarten Medical Center. Dit ziekenhuis bevindt zich in het Nederlandse gedeelte van het eiland. Het is opgericht in 1991, maar na de verwoesting die orkaan Irma in 2017 heeft achtergelaten, is er begonnen aan de bouw van een groter ziekenhuis. Mede om in de groeiende zorgvraag te voorzien. Het SMMC ondersteunt namelijk ook de patiëntenzorg van de omliggende kleinere eilanden, zoals Sint Eustatius, Saba en Anguilla. De verwachting is dat het St. Maarten General Hospital (SMGH) eind 2022 klaar zal zijn. Er zijn 400 fte en 27 specialisten aan het ziekenhuis verbonden, die zowel lokaal als internationaal worden aangetrokken. Het aziekenhuis telt in totaal 69 bedden, waarvan 12 op de dialyse afdeling. Ondanks dat Sint Maarten onderdeel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden is de voertaal Engels.



Hoe kom je in aanmerking voor deze functie?

Je bent in het bezit van een diploma tot Dialyse Verpleegkundige

Minimaal 2 jaar gediplomeerde werkervaring als Dialyse Verpleegkundige

Jij blijft kalm en professioneel tijdens het tornadoseizoen en/of rampen

Ervaring met het werken op de Caribbean en/of in een klein ziekenhuis is een pré

Je beschikt over een geldige BIG registratie

In het bezit van een geldig BLS certificaat

Uitstekende beheersing van Engels in taal en geschrift. Kennis van de Franse taal is een pré

Minimaal 3 maanden beschikbaar in de periode tussen vanaf juni tot eind 2021. Langere inzet heeft de absolute voorkeur

Het werken van een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Je bent goed in staat zelfstandig werken. Een arts is niet altijd op de afdeling aanwezig

Je past jezelf makkelijk aan en houdt rekening met de cultuur op Sint Maarten

Hoge mate van vertrouwen in je eigen kennis en kunde



Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Healthz & onze arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een arbeidscontract van het Sint Maarten Medical Center. De arbeidsvoorwaarden worden opgesteld aan de hand van de CAO van het ziekenhuis.

Compensatie voor overuren en onregelmatige uren.

Retourticket Nederland – Sint Maarten.

Jouw huisvesting wordt gedurende je waarneming geregeld en (deels) vergoed.

Je start in een uitdagende functie binnen een internationaal team.

Begeleiding door Healthz op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode.

Onze emigratiecoach woont op het eiland en is bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt.

Als je het leuk vindt het dan mag je meedoen aan onze basisles Papiaments: https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/.

Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten.

En het allerbelangrijkst… deze ervaring is een aanvulling op jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Zullen we kennismaken met elkaar?

Als jij na het lezen van deze vacature enthousiast bent geworden, dan wil je vast meer weten over het ziekenhuis en over ons. Marjolijn Vlaar kan jou daar alles over vertellen! De volledige vacaturetekst voor dialyseverpleegkundige Sint Maarten vind je hier.

