Op de Kaya Gristelchi is op klaarlichte dag een dame van haar geld beroofd, meldt de politie van Bonaire.

Het incident vond vrijdagmiddag rond 3 uur in het huis op de Kaya Gristelchi plaats. Twee gewapende en gemaskerde mannen gingen er met een grote som geld vandoor.

De zaak is in onderzoek. Mocht u informatie hebben kunt u dit anoniem melden via 717-7251.