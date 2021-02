2 Gedeeld

Ben jij de leidinggevende die in staat is om zijn team in zijn kracht te zetten? Een manager die in staat is de nodige verbeteringen in zijn mensen en de resultaten van de organisatie weet te bewerkstelligen, die lef heeft, stressbestendig, ondernemend en een ware doorzetter is? Dan is deze functie misschien wel op jouw lijf geschreven!

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van de openbare ruimte en de economische ontwikkeling van Bonaire. De komende jaren zal met man en macht gewerkt worden aan het verbeteren van de dienstverlening en het realiseren van een meer op de toekomst en haar taken toegeruste organisatie.

Graag komen we in contact met kandidaten die dat met ons willen vormgeven en zich herkennen in de volgende kernwaarden van de directie: betrouwbaar, omgevingssensitief, samenwerkings-, service-, oplossings- en resultaatgericht. Daarnaast ben je bereidt om de mouwen op te stropen en je schouder onder deze uitdagingen te zetten.

WAT GA JE DOEN?

Je stuurt het team Landbouw, Visserij & Veeteelt (LVV) en het team Openbare Werken (BOW) aan en houd je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen deze vakgebieden. Je zorgt voor het opstellen van het beheer- en onderhoudsplannen, het omzetten daarvan in een jaarplanningen en bij het vaststellen van de begroting voor de afdeling en onderliggende aandachtsgebieden. Tevens geef je mede vorm aan het beleid op het gebied van LVV. Je beoordeelt bestekken en tekeningen op onderlinge samenhang en draagt zorg voor de in- en externe afstemming v.w.b. de uitvoerings- en beheeraspecten en doet aanbevelingen daarover, plant, coördineert en bewaakt de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Tevens informeer je d.m.v. voorlichting (bijeenkomsten) bewoners en ondernemers.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Een relevante en afgeronde Hbo-opleiding;

Minstens 4 jaar aantoonbare relevante werkervaring;

Je bent vaardig in het schrijven van beleidsnota’s en rapportages en het leiden van projecten en of ontwikkelingsprogramma’s.

JOUW KENMERKEN

Als leidinggevende haal je het beste in je medewerkers naar boven, neem je initiatieven, ben je integer, creatief, marktgericht en analytisch ingesteld en beschik je over de nodige politieke-, organisatie- en omgevingssensitiviteit;

Je beheerst naast Nederlands ook Papiamentu in woord en geschrift of bent bereid Papiamentu binnen afzienbare tijd te leren;

Een Verklaring omtrent Gedrag is een vereiste voor aanstelling en een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

WAT WIJ BIEDEN

Een salaris afhankelijk van jouw opleiding en ervaring van maximaal $4.456,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis van een 39,5-urige werkweek. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire voorwaarden en een verhuisregeling.

GEÏNTERESSEERD?

Reageer dan vóór 4 maart 2021 en stuur je brief en CV per mail via [email protected]. Je sollicitatie kan je richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de directeur R&O de heer Ing. Marlon Martina, MBA of P&O adviseur Gerold van Elshuis of op www.bonairegov.com kijken.

Ing. Marlon V. Martina, MBA +599 715 5330 tst. 5382 / Gerold van Elshuis +599 7155330 tst. 2124