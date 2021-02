139 Gedeeld

Tien jaar na het grote bioscoopsucces van De Nieuwe Wildernis, kondigen de makers nu Het ABC van De Nieuwe Wildernis aan. In deze documentaire wordt de flora en fauna op Aruba, Bonaire en Curaçao op bijzondere wijze in beeld gebracht, zowel op de eilanden zelf als ook onder water. De opnamen starten eind 2021 en de film zal medio 2023 te zien zijn in 150 bioscopen door het hele land.

Met de documentaire willen de filmmakers de grote waarde van de natuur op Aruba, Bonaire en Curaçao bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

Van het witstaarthert, kolibries, leguanen, flamingo’s, en schildpadden die hun eieren op de stranden leggen tot de wondere onderwaterwereld met rijke riffen met klein leven naar spectaculaire barracuda’s, roggen en murenen. De bijzondere natuur en soortenrijkdom van de eilanden zal met behulp van de nieuwste technologie in beeld en geluid worden vastgelegd.

De makers zien Het ABC van De Nieuwe Wildernis als een 360 graden project. Het is niet alleen een bioscoopfilm, maar ook een luxe fotoboek, een soundtrack, excursies op en rondom de eilanden en een beeldbank voor publiekelijk gebruik.

De film is een coproductie van EMS FILMS en AM Pictures, de distributie is in handen van M&N Media Group.

Samenwerkingspartners

De afgelopen 25 jaar heeft EMS FILMS internationaal bekroonde documentaires voor bioscoopvertoning, televisie-uitzending en museaal gebruik geproduceerd, waaronder De Nieuwe Wildernis, Holland, Natuur in de Delta, De Wilde Stad en This is Holland.

AM Pictures is een onafhankelijke productiemaatschappij die afwijkt van het traditionele productieproces. AM Pictures produceert commerciële content voor een breed publiek op een creatieve manier, voor zowel bioscopen als streamingdiensten. AM Pictures heeft inmiddels vier ‘gouden’ bioscoopfilms op haar naam staan en is tevens producent van Just Say Yes, de eerste grote Nederlandse film die internationaal in première gaat als Netflix Original.

M&N Media Group is gespecialiseerd in het produceren en distribueren van muziek- en natuurfilms, niet alleen in de bioscoop maar ook voor andere vertoningsmogelijkheden zoals VR, eventcinema, Dome projecties, events op locaties etc. De initiatiefnemers van M&N Media Group hebben hun achtergrond in de muziek-, natuur-, film- en mediawereld.