Mi Kas Realty biedt eigendomskavels te koop aan in het nieuwbouw project Sonrisa di Lac.

Bekijk het aanbod van de vrije kavels op de plattegrond. Op jouw kavel kun je de woning van je dromen ontwerpen. Je bent vrij om te kiezen voor een eigen ontwerp, dat je kunt bouwen met een aannemer naar keuze. Tevens is het mogelijk om voor één van de drie modelwoningen te kiezen.

Interesse of vragen? Neem direct contact op met Mi Kas Realty

+599 7962756 of per mail: [email protected]

Modelwoningen

Villa Type A bestaat uit 2 slaapkamers, 2 badkamers en één gastentoilet. Bouwoppervlakte van de villa is 121m2. $124.800 (excl.ABB)

Villa type B bestaat uit 2 slaapkamers, 2 badkamers en één gastentoilet. Bouwoppervlakte van de villa is 138m2. $141.200 (excl. ABB)

Villa type C bestaat uit 3 slaapkamers, 3 badkamers en één gastentoilet. Bouwoppervlakte van de villa is 156m2. $158.600 (excl. ABB)

De bouwtekeningen van de villa’s zijn tegen betaling los te verkrijgen.

Eigendomskavels

nieuwbouw project Sonrisa di Lac bestaat uit 77 eigendomskavels. De afmetingen bedragen 418 m2 t/m 1725m2. Het Sonrisa di Lac project wordt voorzien van verharde wegen en aansluitingen voor elektriciteit, water en TV en internet

Voor dit project zal er een Vereniging Van Eigenaren (VVE) worden opgericht. De maandelijkse bijdrage zal $15,- zijn. De betaling van de maandelijkse VVE-bijdrage geschiedt na voltooiing van de speeltuin, het sportveld en de bestrating.

Open dag

Op 20 februari 2021 is er een open dag van 13.00 tot 17.00 uur bij hotel The Bonairian in Belnem.

Op de open dag zullen een aantal specialisten aanwezig zijn die je verder kunnen helpen met het verwezenlijken van je droom, een eigen huis op Bonaire.

Maak op de open dag kennis met onder andere een bouwbedrijf, hypotheekadviseur, verzekeringsadviseur en zelfs een notaris.

Natuurlijk is er gelegenheid om op de open dag jouw kavel direct te reserveren.

Voor meer informatie bezoek de website: www.boninvest.nl

