Vaccins op transport

Bonaire ontvangt vaccins voor 85 procent van de bevolking. Bij een opkomst van 100% zijn er voor de eerste fase een kleine 7 prikdagen nodig. Voor de personen in fase 2 zijn er bij gebruik van 2 priklijnen een kleine 12 dagen nodig, zo schat het Hoofd van de afdeling Publieke Gezondheid op Bonaire.

In fase 1 gaat het om 600 gezondheidswerkers en 3600 ouderen van boven de 60, tijdelijke bewoners van het eiland en ongedocumenteerden die in de 60 plus groep vallen.

In fase 2A zijn de risicogroepen tussen 18 en 60 jaar oud aan de beurt. In fase 2B de gezonde mensen in die leeftijdscategorie, inclusief tijdelijke bewoners van het eiland en ongedocumenteerden die binnen deze groep vallen. Dat gaat om in totaal bijna 12.500 mensen.

Aantal

De autoriteiten gaan uit van maximaal twaalf vaccinaties per uur per prikteam. De afspraken worden gemaakt per tijdslot van vijf minuten. Per persoon die gevaccineerd moet worden duurt het ongeveer 25 minuten.

De 25 minuten zijn voor vijf minuten registratie, vijf minuten prikken en vijftien minuten observatie na de prik. Er wordt zeven uur per dag gevaccineerd.

Opschalen

Indien het nodig blijkt om in korte tijd meer personen te vaccineren kan er worden opgeschaald. Het aantal van vier priklijnen bij het complex van de

sporthal kan worden uitgebreid naar zes priklijnen waardoor 50 procent meer personen kunnen worden gevaccineerd.

Indien blijkt dat dit niet voldoende is kan er ook gebruik worden gemaakt van de sporthal (gymzaal) zelf. In de gymzaal kunnen zes of meerdere priklijnen worden opgezet.

Met in totaal tien priklijnen (zes sporthal en vier gymzaal) kunnen 840 personen per dag gevaccineerd worden.