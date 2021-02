KRALENDIJK – Teams van medisch en niet medisch personeel staan in de startblokken om vanaf 22 februari ongeveer 600 zorgprofessionals in te enten. Leden van de teams hebben vorige week met succes een training afgerond die door Fundashon Mariadal en de afdeling Publieke Gezondheid is verzorgd. Vanaf maandag 1 maart 2021 wordt het personeel ingezet bij de inenting van 60-plussers.

In de medische teams zitten ervaren verpleegkundigen, doktersassistenten, apothekersassistenten en artsen. Het niet medische team bestaat uit administratief medewerkers, gastheren/vrouwen en beveiligers. Tijdens de training hebben de teamleden stap voor stap doorgenomen wat er bij het inenten van hen wordt verwacht.

De apothekersassistenten en verpleegkundigen bereiden de vaccins voor. Het inenten wordt door verpleegkundigen en doktersassistenten gedaan. Op de prikplek is altijd een arts aanwezig die toezicht houdt. Verpleegkundigen Militza Janga-Donata, Audri Statie-Torres en Anicella Thodé van Fundashon Mariadal hebben het medisch personeel getraind.

De administratief medewerkers hebben in de training geoefend hoe de mensen geregistreerd worden en ook hoe de aanmeldingen worden verwerkt. Met de gastheren en gastvrouwen is gekeken hoe ze straks de mensen opvangen en begeleiden. De beveiligers hebben uitleg gekregen over wat ze moeten doen om te zorgen dat alles veilig en volgens de regels loopt.

Het zorgpersoneel wordt bij Fundashon Mariadal ingeënt. De rest van de bevolking wordt bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas in Playa of Fundashon Cocari in Rincón ingeënt. Fundashon Mariadal en de afdeling Publieke Gezondheid zijn begin februari begonnen met het trainen van de teams.