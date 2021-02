KRALENDIJK – Op Bonaire wordt aanstaande maandag begonnen met het uitnodigen van 60-plussers om zich te laten vaccineren met het Pfizer vaccin tegen Covid-19. Dit zegt gedeputeerde Nina den Heyer.

Den Heyer zegt dat de registratie via telefoon en via een website mogelijk zal zijn maar wil hier verder nog geen details over delen. Komende vrijdag zal hier verder op ingegaan worden tijdens een persmoment.