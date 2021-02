De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft onlangs een handboek uitgebracht over natuurrampen. Dit handboek kan door de beheerorganisaties van de beschermde natuurgebieden worden gebruikt om de gevolgen van weergerelateerde rampen te verminderen.

Het handboek is ontwikkeld door Nature2 en Parks Work en is gebaseerd op de ervaringen die de parkbeheerorganisaties op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten hebben opgedaan tijdens het rampzalige orkaanseizoen in 2017.

Het handboek over natuurrampen is opgesteld voor de eilanden Saba, St. Eustatius en St. Maarten nadat die eilanden in 2017 zwaar werden getroffen door de orkanen Irma en Maria.

De handleiding is gebaseerd op de ervaringen van de parkbeheeroranisaties Sint Maarten Nature Foundation (NFSXM), de Saba Conservation Foundation (SCF) en STENAPA St. Eustatius en heeft tot doel de tools te geven die nodig zijn om effectief te reageren op natuurrampen zoals een juiste voorbereiding, reactie en herstel.

De financiering voor het handboek maakt deel uit van de financiële noodsteun die het DCNA Trust Fund aan de NFSXM, SCF en STENAPA heeft gegeven als reactie op het orkaanseizoen 2017.

“Met dit handboek wordt het effectief reageren op natuurrampen door NFSXM, SCF en STENAPA vergroot. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat zowel voor als tijdens de orkanen Irma en Maria, dit een cruciaal handboek is om te zorgen voor een juiste, veilige en gestructureerde reactie, ook voor het geven van de nodige financiële en capaciteitsondersteuning aan de organisaties bij gebrek aan een overheidsstructuur in de nasleep van een grote storm.” Aldus voormalig manager van de NFSXM en huidige ​​directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance Tadzio Bervoets.