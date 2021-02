KRALENDIJK – Op 16 februari 2021 zijn er 14 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Van de 14 actieve gevallen is er 1 persoon een bezoeker van het eiland.

Gisteren zijn er 18 personen getest en van 2 personen is het resultaat positief. Er is 1 ziekenhuisopname door Covid-19 en 1 persoon is hersteld.