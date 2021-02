143 Gedeeld

Onder grote belangstelling arriveerde de eerste KLM-kist met de vaccins aan boord. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Een eerste lading van 4000 vaccins tegen Covid-19 arriveerde op dinsdagmiddag op de luchthaven van Bonaire.

De vlucht van de KLM, die de vaccins in het ruim meevoerde, werd opgewacht door onder meer gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde van Publieke Gezondheid, Nina den Heyer.

Volgens Den Heyer zal aanstaande maandag een aanvang worden gemaakt met het vaccineren van onder meer medewerkers in de gezondheidszorg. Vanaf 1 maart zijn de 60-plussers op het eiland aan de beurt.

Opgetogen

Gezaghebber Rijna toonde zich opgetogen over de aankomst van het vaccin. “Ik zie de aankomst van het vaccin toch wel als het begin van het einde van deze pandemie”, aldus Rijna. Rijna zei dat hij zelf dan ook geen moment twijfelde over het vaccin. “Niet alleen zal ik mij zelf laten vaccineren, maar ik roep iedereen op het eiland op hetzelfde te doen”.

Gezaghebber Rijna en gedeputeerde Nina den Heyer bekijken de lading aangekomen vaccins. Foto: ABC Online Media

Rijna gaf aan dat hij eigenlijk het liefste had gezien dat ook de bevolking op Bonaire in één keer zou zijn ingeënt, net als dat op Saba en St. Eustatius het geval was. “Daar is de bevolking van Bonaire nu weer net iets te groot voor”, aldus Rijna.

Volgens informatie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), zijn de voorbereidingen voor het vaccineren in volle gang.

Locaties

Het zorgpersoneel wordt bij Fundashon Mariadal ingeënt. De rest van de bevolking wordt bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas in Playa of Fundashon Cocari in Rincón ingeënt.

Fundashon Mariadal en de afdeling Publieke Gezondheid zijn begin februari begonnen met het trainen van de teams die de inentingen gaan verzorgen.

