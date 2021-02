Bonaire.nu publiceerde eerder deze foto’s gemaakt door journalist Bòi Antoin. De fractie Coffiee vraag opnieuw aandacht voor de problematiek.

KRALENDIJK- Raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie maakt zich zorgen over de oprukkende vervuiling op het eiland.

“Bij het rondrijden over ons eiland, maar ook via Sociale Media, heb ik op meerdere plaatsen kennis kunnen nemen van ongewenste situaties, als het gaat om vervuiling en de aanwezigheid van autowrakken in verschillende wijken op ons eiland:, aldus Coffie

Het raadslid zeg zich niet te kunnen dat het Bestuurscollege niet ziet hoe ernstig vervuild ons eiland is en dat slecht gedrag van onze gemeenschap er de oorzaak van is dat op verschillende plekken afvalstortplaatsen ontstaan. “Ik kan ook niet geloven dat het Bestuurscollege er niet van op de hoogte is dat op meerdere plaatsen in bewoonde wijken garages hun werkzaamheden uitvoeren en dat op deze plekken verzamelingen defecte auto’s staan, maar ook autowrakken die het verkeer hinderen”, zegt Coffie.

Negatieve impact

In haar brief wijst Daisy Coffie op de noodzaak om de betreffende wet en regelgeving te handhaven. “Ik hoop dat het BC zich er tenminste wel van bewust is, dat deze ongewenste omstandigheden een uitermate negatieve impact hebben op de toeristische promotie van ons eiland als een schoon, mooi en ‘dushi’ eiland, zonder afval”.

Vragen

In haar brief stelt Coffie diverse vragen aan het BC. Zo wil zij weten of wettelijke regelingen voorhanden zijn om op te treden tegen genoemde vervuiling en geconstateerde overtredingen. Ook wil het raadslid van het BC waarom de afdeling Toezicht & Handhaving van het OLB niet met hardere hand optreedt.

Lees ook: